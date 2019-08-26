2019-08-26T14:26:11+03:00
В мире

Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии

Они углубились на финскую территорию на 38 метров
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Двое рыбаков на надувной лодке пересекли границу ФинляндииДвое рыбаков на надувной лодке пересекли границу ФинляндииФото: Ксения КАЗАКОВА
Изменить размер текста:

24 августа двое россиян на надувной лодке пересекли границу Финляндии. Они плыли по озеру Кангасъярви в районе города Китеэ и углубились на финскую территорию на 38 метров. К счастью, рыбаки вовремя спохватились и повернули обратно. Однако местные жители успели заметить чужаков, о чем и сообщили местным пограничникам. Финские пограничники сразу же связались с российскими коллегами из Карельского города Суоярви. Сейчас пограничная служба по региону Северная Карелия начала расследовать произошедший инцидент.

- Пограничный отряд по региону Северная Карелия расследует подозрения в нелегальном пересечении границы двумя лицами из России в Финляндию и обратно по озеру Кангасъярви в городе Китеэ. Их подозревают в нарушении госграницы с углублением в финскую территорию на 38 м, - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24