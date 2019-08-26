Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-26T14:26:11+03:00

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24 августа двое россиян на надувной лодке пересекли границу Финляндии. Они плыли по озеру Кангасъярви в районе города Китеэ и углубились на финскую территорию на 38 метров. К счастью, рыбаки вовремя спохватились и повернули обратно. Однако местные жители успели заметить чужаков, о чем и сообщили местным пограничникам. Финские пограничники сразу же связались с российскими коллегами из Карельского города Суоярви. Сейчас пограничная служба по региону Северная Карелия начала расследовать произошедший инцидент.

- Пограничный отряд по региону Северная Карелия расследует подозрения в нелегальном пересечении границы двумя лицами из России в Финляндию и обратно по озеру Кангасъярви в городе Китеэ. Их подозревают в нарушении госграницы с углублением в финскую территорию на 38 м, - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU