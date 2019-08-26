2019-08-26T14:39:45+03:00
Происшествия

В Подмосковье сотрудники морга перепутали тела двух 99-летних бабушек

Ошибку признали только после похорон, родным пришлось проводить эксгумацию
Семен ЕЛЕНИН
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Двум семьям пришлось проводить эксгумацию и вторые похороныДвум семьям пришлось проводить эксгумацию и вторые похороныФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Прокуратура разобралась в странной истории, которая случилась в подмосковном Королеве. Туда обращались родные 99-летней женщины, скончавшейся после продолжительной болезни. Пенсионерка умерла в июле этого года. Когда ее тело выдали детям в морге, те удивились: им показалось, что перед ними тело совсем другой женщины. Впрочем, судмедэксперты объяснили, что так часто бывает: после смерти у человека происходят неминуемые внешние изменения.

Родные умершей женщины не поверили. Похороны, конечно, прошли. Но до этого жители Королева взяли ДНК покойницы, провели экспертизу и направили результаты в прокуратуру. Там-то и разобрались: сотрудники морга действительно перепутали тела. Двух покойных женщин выдали разным семьям.

- Сотрудники морга утверждают, что путаница произошла из-за того, что в документах у двух привезенных почти одновременно женщин стоял один и тот же год рождения: 1920-й, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Двум семьям пришлось проводить эксгумацию и вторые похороны. Какое наказание понесут судмедэксперты, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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