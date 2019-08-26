Неизвестные открыли стрельбу в шведском Мальмё. Три человека пострадали
В шведском городе Мальме неизвестные в масках открыли стрельбу по прохожим. Инцидент произошел в людном месте, рядом с местным пляжем и рестораном. По словам очевидцев, прозвучало около десятка выстрелов, предположительно, из разного оружия. В результате стрельбы пострадали три человека. Они были экстренно доставлены в больницу, сообщает телеканал SVT Nyheter cо ссылкой на службу экстренной помощи. Однако полиция пока эту информацию не подтвердила.
Свидетели происшествия рассказали, что среди пострадавших была женщина с маленьким ребенком. Её состояние расценивается как очень тяжелое.
Преступникам, открывшим стрельбу, удалось скрыться. Они убежали через дворы.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. К поимке преступников также привлекут служебных собак, обученных находить выброшенное оружие, патроны и гильзы.
ИСТОЧНИК KP.RU