2019-08-26T15:02:25+03:00
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в шведском Мальмё. Три человека пострадали

Среди пострадавших - женщина и маленький ребенок
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбуВ шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбуФото: Иван ВИСЛОВ
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В шведском городе Мальме неизвестные в масках открыли стрельбу по прохожим. Инцидент произошел в людном месте, рядом с местным пляжем и рестораном. По словам очевидцев, прозвучало около десятка выстрелов, предположительно, из разного оружия. В результате стрельбы пострадали три человека. Они были экстренно доставлены в больницу, сообщает телеканал SVT Nyheter cо ссылкой на службу экстренной помощи. Однако полиция пока эту информацию не подтвердила.

Свидетели происшествия рассказали, что среди пострадавших была женщина с маленьким ребенком. Её состояние расценивается как очень тяжелое.

Преступникам, открывшим стрельбу, удалось скрыться. Они убежали через дворы.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. К поимке преступников также привлекут служебных собак, обученных находить выброшенное оружие, патроны и гильзы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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