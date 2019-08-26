Неизвестные открыли стрельбу в шведском Мальмё. Три человека пострадали

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-26T15:02:25+03:00

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В шведском городе Мальме неизвестные в масках открыли стрельбу по прохожим. Инцидент произошел в людном месте, рядом с местным пляжем и рестораном. По словам очевидцев, прозвучало около десятка выстрелов, предположительно, из разного оружия. В результате стрельбы пострадали три человека. Они были экстренно доставлены в больницу, сообщает телеканал SVT Nyheter cо ссылкой на службу экстренной помощи. Однако полиция пока эту информацию не подтвердила.

Свидетели происшествия рассказали, что среди пострадавших была женщина с маленьким ребенком. Её состояние расценивается как очень тяжелое.

Преступникам, открывшим стрельбу, удалось скрыться. Они убежали через дворы.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. К поимке преступников также привлекут служебных собак, обученных находить выброшенное оружие, патроны и гильзы.

ИСТОЧНИК KP.RU