Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения РФ
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны "Большой семерки" не достигли соглашения по поводу возвращения РФ.
Президент Франции подчеркнул, что страна - председатель саммита "Семерки" в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя.
- В ходе обсуждения не удалось достичь консенсуса по поводу приглашения России вернуться за стол переговоров, - подытожил Макрон.
Французский лидер также заявил, что вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.
При этом Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока не будет решен вопрос украинского кризиса, пишет "РБК".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что французский лидер Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. Президент Франции заявил об этом после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
ИСТОЧНИК KP.RU