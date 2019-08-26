2019-08-26T21:22:06+03:00
В мире

Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения РФ

Макрон заявил, что страна - председатель саммита "Семерки" в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя
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Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения РФЛидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения РФФото: REUTERS
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны "Большой семерки" не достигли соглашения по поводу возвращения РФ.

Президент Франции подчеркнул, что страна - председатель саммита "Семерки" в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя.

- В ходе обсуждения не удалось достичь консенсуса по поводу приглашения России вернуться за стол переговоров, - подытожил Макрон.

Французский лидер также заявил, что вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

При этом Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока не будет решен вопрос украинского кризиса, пишет "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что французский лидер Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. Президент Франции заявил об этом после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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