СЕГОДНЯ 22:48 2019-08-26T23:01:49+03:00

Макрон заявил, что сделает все, чтобы "жесткого" Brexit не произошло Фото: REUTERS

Французский лидер выразил надежду на то, что страны могут прийти к соглашению по данному вопросу

Изменить размер текста: A A

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов к Brexit без соглашения. Однако он подчеркнул, что сделает все, чтобы этого не произошло.

Макрон выразил надежду на то, что страны могут прийти к соглашению по данному вопросу.

- Я бы хотел, чтобы мы могли прийти к соглашению. Если его не будет, это будет выход без соглашения - что называется "без сделки" или "жесткий Brexit". Выход без соглашения - мы к нему готовы, - заявил Макрон.

Французский лидер, подытожив. заявил, что то "сделает все, чтобы этого не произошло".

Напомним, "жесткий" Brexit, или Brexit без сделки, обозначает, что с момента выхода страны из ЕС к ней перестанет применяться все регулирование Евросоюза, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эммануэль Макрон рассказал о прогрессе по ряду инициатив на саммите "Большой семерки". По словам политика, лидеры смогли достичь соглашения по вопросам, связанным с климатом.

ИСТОЧНИК KP.RU