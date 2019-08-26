Болтон посетит Украину и Белоруссию

26 Авг. 23:57 2019-08-26T23:57:57+03:00

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Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон проведет ряд встреч с партнерами страны на Украине. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

- Я с нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и создания более сильной и процветающей Украины, - написал Болтон.

Также, как сообщили источники журнала Foreign Policy, помощник Трампа в течение текущей недели посетит и Белоруссию. Подробнее о целях визита не сообщается. Примечательно, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем США среди тех, кто посещал страну за последние два десятилетия.

Издание также отмечает, что в сентябре в Минск планирует приехать заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Он обсудит с местными властями расширение американского дипломатического присутствия в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU