В Китае австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Власти Китая выдвинули официальное обвинение китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню. Его заподозрили в шпионаже.
Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн подтвердила информацию в разговоре с телеканалом ABC News. Она также отметила, что австрийское правительство на данный момент не получило дополнительную информацию относительно задержания Ян Хэнцзюню.
- Правительство было очень обеспокоено и разочаровано, узнав, что гражданин Австралии, академик доктор Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа и будет по-прежнему содержаться под стражей, - заявила Пэйн.
Китайско-австралийский писатель был задержан еще в январе текущего года. Его поместили под домашний арест, где Ян Хэнцзюнь находлился под постоянным наблюдением. Тогда сообщалось, что он подозревается в угрозе национальной безопасности. Под стражу его заключили в другом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU