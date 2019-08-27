В Китае австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

СЕГОДНЯ 05:56 2019-08-27T05:57:36+03:00

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Власти Китая выдвинули официальное обвинение китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню. Его заподозрили в шпионаже.

Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн подтвердила информацию в разговоре с телеканалом ABC News. Она также отметила, что австрийское правительство на данный момент не получило дополнительную информацию относительно задержания Ян Хэнцзюню.

- Правительство было очень обеспокоено и разочаровано, узнав, что гражданин Австралии, академик доктор Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа и будет по-прежнему содержаться под стражей, - заявила Пэйн.

Китайско-австралийский писатель был задержан еще в январе текущего года. Его поместили под домашний арест, где Ян Хэнцзюнь находлился под постоянным наблюдением. Тогда сообщалось, что он подозревается в угрозе национальной безопасности. Под стражу его заключили в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU