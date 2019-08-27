2019-08-27T06:45:00+03:00
Общество

Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьи

Таким образом планируется повысить качество жизни россиян старшего поколения
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьиМинтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Минтруд России предложил брать под опеку одиноких жителей страны преклонного возраста. В региональные правительства уже отправлена информация подобных о практиках.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе одиноким старикам назначают помощника. Он принимает одинокого пенсионера в свою семью и помогает в бытовых вопросах и повседневных делах, получая за это пособие в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что в семью можно взять не любого старика.

- Дееспособного гражданина: женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет, имеющего место жительства в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, -приводят «Известия» слова из документа.

Помимо этого есть еще одно условие. У пенсионера не должно быть совершеннолетних детей, которые могут за ним ухаживать. Приютить можно тех, чьи родственники по каким-то причинам не могут следить за родителем.

Эксперты отмечают, что важно создать меры, которые будут ограждать пенсионеров от мошенников. Также важно продумать варианты на тот случай, если старики не уживутся с новыми семьями или наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рогозин: при первой стыковки «Союза МС-14» с МКС сломалась иностранная аппаратура
«Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКС
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на G7
Российское посольство в Вашингтоне опровергло заявление сенатора об отказе в получении визы
В Китае австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Стало известно, сколько Грузинские авиакомпании задолжали России
Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
Ученные выяснили, как домашние животные влияют на здоровье человека
Шереметьево сократит количество голосовых сообщений
Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 572 миллиона долларов по опиоидному делу
Американский сенатор заявил об отказе в получении российской визы
В Минздраве рассказали, насколько продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин
Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7
Пользователи заметили сбой в работе Facebook
Самолет чешского лоукостера на одном двигателе долетел из Греции в Прагу
Умер Фердинанд Пиех, бывший глава компании Volkswagen
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц
"Боинг" заявил, что России к 2038 году потребуется более тысячи новых самолетов
Болтон посетит Украину и Белоруссию
"Боинг" планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца 2019 года
Умер Тим Белл, британский политтехнолог Ельцина и Маргарет Тэтчер
Макрон заявил, что сделает все, чтобы "жесткого" Brexit не произошло
Росстат зарегистрировал снижение цен производителей на бензин
Пожар в женском монастыре на Цветном бульваре полностью потушили
Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Трамп заявил, что не захотел встречаться с главой МИД Ирана на G7
Космонавт Виноградов прокомментировал отказ ЕКА от «Союзов»
Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения РФ