Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьи

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-27T06:45:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Минтруд России предложил брать под опеку одиноких жителей страны преклонного возраста. В региональные правительства уже отправлена информация подобных о практиках.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе одиноким старикам назначают помощника. Он принимает одинокого пенсионера в свою семью и помогает в бытовых вопросах и повседневных делах, получая за это пособие в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что в семью можно взять не любого старика.

- Дееспособного гражданина: женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет, имеющего место жительства в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, -приводят «Известия» слова из документа.

Помимо этого есть еще одно условие. У пенсионера не должно быть совершеннолетних детей, которые могут за ним ухаживать. Приютить можно тех, чьи родственники по каким-то причинам не могут следить за родителем.

Эксперты отмечают, что важно создать меры, которые будут ограждать пенсионеров от мошенников. Также важно продумать варианты на тот случай, если старики не уживутся с новыми семьями или наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU