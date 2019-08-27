Двое детей погибли в аварии с угнанной полицейской машиной
Два ребенка погибли, еще семь ранены в результате ДТП с участием патрульной машины в США. За рулем автомобиля спецслужб находился посторонний человек. Полицейские выясняют, каким образом угонщику удалось украсть машину. Пытаясь скрыться, вор нажал на газ и машина вылетела с дороги на обочину, где были припаркованы другие машины и находились пешеходы.
Телерадиокомпания CBS сообщает о двух погибших детях. Еще десять человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии.
Авария случилась в ночь с 26 на 27 августа. Злоумышленник задержан. Он также получил травмы и был госпитализирован.
Очевидцы сообщают, что машины, в которые врезался полицейский внедорожник, буквально разлетелись на куски.
- По всей улице летели детали машин. Это был шок, -вспомнила увиденное жительница Риверсайда Тиффани Хамиэль.
ИСТОЧНИК KP.RU