Двое детей погибли в аварии с угнанной полицейской машиной

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-27T09:58:28+03:00

Очевидцы говорят, что удар был такой силы, что детали машин разлетелись по всей улице Фото:WHIO-TV

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Два ребенка погибли, еще семь ранены в результате ДТП с участием патрульной машины в США. За рулем автомобиля спецслужб находился посторонний человек. Полицейские выясняют, каким образом угонщику удалось украсть машину. Пытаясь скрыться, вор нажал на газ и машина вылетела с дороги на обочину, где были припаркованы другие машины и находились пешеходы.

Телерадиокомпания CBS сообщает о двух погибших детях. Еще десять человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии.

Авария случилась в ночь с 26 на 27 августа. Злоумышленник задержан. Он также получил травмы и был госпитализирован.

Очевидцы сообщают, что машины, в которые врезался полицейский внедорожник, буквально разлетелись на куски.

- По всей улице летели детали машин. Это был шок, -вспомнила увиденное жительница Риверсайда Тиффани Хамиэль.

ИСТОЧНИК KP.RU