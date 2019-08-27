2019-08-27T11:00:52+03:00
Происшествия

Москвича обокрали во время фотосессии с Олегом Тактаровым

Теперь ни фотографий, ни гаджета
Юлия САЛЬНИКОВА
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Олег Тактаров стал свидетелем ограбленияОлег Тактаров стал свидетелем ограбленияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Москвич лишился телефона после фотосессии с актером Олегом Тактаровым. На Солянском проезде 51-летний мужчина вдруг заметил звезду фильма «Сокровище нации». Подошел и попросил сделать фото на память. Олег Тактаров вежливо согласился. Чтобы оба попали в кадр смартфона, мужчина попросил прохожих сделать фотографию.

- Он остановил двух граждан азиатской внешности, - сообщил источник kp.ru в МВД.

После того, как фото было сделано, москвич не мог быстро распрощаться со знаменитостью и решил немного с ним пообщаться, забыв про смартфон. Тем временем «фотографы» стали медленно удаляться и вскоре попросту скрылись из вида.

Оставшись без фото с артистом и без смартфона, жертва ограбления пошла в полицию. Поиски мужчин, забравших гаджет, продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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