Москвича обокрали во время фотосессии с Олегом Тактаровым
Москвич лишился телефона после фотосессии с актером Олегом Тактаровым. На Солянском проезде 51-летний мужчина вдруг заметил звезду фильма «Сокровище нации». Подошел и попросил сделать фото на память. Олег Тактаров вежливо согласился. Чтобы оба попали в кадр смартфона, мужчина попросил прохожих сделать фотографию.
- Он остановил двух граждан азиатской внешности, - сообщил источник kp.ru в МВД.
После того, как фото было сделано, москвич не мог быстро распрощаться со знаменитостью и решил немного с ним пообщаться, забыв про смартфон. Тем временем «фотографы» стали медленно удаляться и вскоре попросту скрылись из вида.
Оставшись без фото с артистом и без смартфона, жертва ограбления пошла в полицию. Поиски мужчин, забравших гаджет, продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU