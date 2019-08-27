СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-27T11:04:41+03:00

К началу учебного года Роспотребнадзор нашел 27 тысяч нарушений в школах Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Роспотребнадзор проверил школы перед началом учебного года и вынес более 27 тысяч постановлений о нарушениях санитарного законодательства, общая сумма штрафов составила около 200 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор сообщает, что в ходе проверок готовности к учебному году специалисты обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещенности, заборы проб питьевой воды.

В ходе проверок было также выдано около 12 тысяч предписаний о проведении ремонта, приобретения оборудования для пищеблоков, благоустройства территории.

В ведомстве напомнили родителям о «горячей линии» по вопросам качества и безопасности школьных товаров, которая действуют с 19 августа по 2 сентября в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Напомним, в прошлом учебном году много штрафов было связано с нарушениями, выявленными при проверке пищеблока.

ИСТОЧНИК KP.RU