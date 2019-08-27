Федеральная избирательная комиссия США приостановила свою работу
Федеральная избирательная комиссия Соединённых Штатов (FEC) была вынуждена приостановить свою работу из-за отставки четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена.
«Федеральная избирательная комиссия будет вынуждена прекратить свою работу из-за правила, которое требует наличие как минимум четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне», - сообщает издание Axios.
Больше года в комиссии состояли только четыре уполномоченных. При этом президент США Дональд Трамп пока выдвинул лишь одну кандидатуру, которую до сих пор не рассмотрели в Сенате Конгресса, ответственный за утверждение уполномоченных представителей.
Напомним, президентские выборы в Соединённых Штатов пройдут в следующем году. О намерении принять в них участие заявили уже более 20 представителей Демократической партии.
ИСТОЧНИК KP.RU