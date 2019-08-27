СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-27T11:56:22+03:00

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В сети появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета. Ролик опубликовал сайт телеканала «Звезда».

На кадрах видно, как артиллеристы Западного военного округа производят выстрелы из 240-миллиметрового миномета «Тюльпан». Они ведут огонь по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей. Координаты целей передавались экипажам с помощью беспилотников «Элерон».

Учения проводились в Тамбовской области.

2С4 «Тюльпан» - советский самоходный миномет, предназначенный для уничтожения укрепленных зданий, фортов, вооружения и военной техники противника, которая недоступна другим артиллерийским орудиям. 240-миллиметровый калибр позволяет миномету стрелять в том числе ядерными боеприпасами мощностью 2 кт в тротиловом эквиваленте. Впервые на вооружение он был принят в 1971 году.

Замедленная съемка стрельбы из самого мощного миномета в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU