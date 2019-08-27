Белуха на камеру доказала превосходство над людьми

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-27T12:33:44+03:00

"Что ты мне сделаешь, я в аквариуме" Фото: Кадр видео

Животное облило водой зевак и смеялось над недовольными [Видео]

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Мужчина сидя на корточках пытался общаться в морским зверем через стекло. Животное пребывало в игривом настроении и в ответ облило посетителя водой, после чего начало потешаться над ним. Несмотря на явное недовольство последнего, белуха явно вышла из ситуации победителем.

Видео получило на Ютубе около 60 тысяч лайков и множество комментариев. Зрители высказывали мысли либо о превосходстве интеллекта животных над человеческим, либо о недопустимости содержания животных в зоопарках и океанариумах, сообщает Ридус.

«Иногда мне хочется вести себя именно таким образом».

«Он выглядит довольным самим собой».

«Бедный малыш, он должен быть в океане, а не в стеклянной банке».

«Это видео должно было меня рассмешить, но мне стало грустно».

Ранее сайт kp.ru писал о жизни московской собаки-блогера, живущей в отелях и ежемесячно посещающей салон красоты.

Белуха-угнетатель.

ИСТОЧНИК KP.RU