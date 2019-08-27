Белуха на камеру доказала превосходство над людьми
Мужчина сидя на корточках пытался общаться в морским зверем через стекло. Животное пребывало в игривом настроении и в ответ облило посетителя водой, после чего начало потешаться над ним. Несмотря на явное недовольство последнего, белуха явно вышла из ситуации победителем.
Видео получило на Ютубе около 60 тысяч лайков и множество комментариев. Зрители высказывали мысли либо о превосходстве интеллекта животных над человеческим, либо о недопустимости содержания животных в зоопарках и океанариумах, сообщает Ридус.
«Иногда мне хочется вести себя именно таким образом».
«Он выглядит довольным самим собой».
«Бедный малыш, он должен быть в океане, а не в стеклянной банке».
«Это видео должно было меня рассмешить, но мне стало грустно».
Ранее сайт kp.ru писал о жизни московской собаки-блогера, живущей в отелях и ежемесячно посещающей салон красоты.
Белуха-угнетатель.
ИСТОЧНИК KP.RU