2019-08-27T14:14:04+03:00
Политика

Зеленский предложил Алексея Гончарука в качестве нового премьер-министра Украины

Раньше Гончарук был заместителем руководителя офиса президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во время инаугурации Зеленский распустил Верховную РадуВо время инаугурации Зеленский распустил Верховную РадуФото: REUTERS
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Президент Украины определился с кандидатурой на пост премьер-министра. Депутатам из Верховной Рады он предложил на рассмотрение Алексея Гончарука, который ранее был заместителем руководителя офиса президента Украины.

Уже на этой неделе, 28 августа Владимир Зеленский приступит к собеседованиям и консультациям с руководством своего офиса с целью выбора министров.

Напомним, во время инаугурации Зеленский распустил Верховную Раду восьмого созыва и предложил лишить депутатов неприкосновенности. Советник Зеленского и один из ближайших его соратников, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал украинским журналистам, что теперь чтобы стать министром нужно будет пройти «много испытаний». Кандидат проходит несколько собеседований и получает оценку. Одобрить кандидата должны все интервьюеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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