СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-27T14:53:42+03:00

Жертвами ДТП с двумя авторикшами в Индии стали 16 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Водитель грузовика на большой скорости врезался в два транспортных средства

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Во вторник, 27 августа, в северном индийском штате Уттар-Прадеш 16 человек погибли в результате столкновения грузовика с двумя авторикшами.

Как сообщает издание The Times of India, ДТП произошло по вине водитель грузовика, который превысил скорость, врезался в две авторикши, и, перевернувшись, придавил один из автомобилей.

В результате инцидента погибли 16 человек, трое из них дети. Еще пять пострадавших получили тяжелые травмы.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх дал распоряжение направить всех пострадавших в медучереждения и предоставить компенсации семьям погибших.

Напомним, в ночь с 26-27 августа в США произошло ДТП с участием патрульной машины. В результате инцидента погибли два ребенка, еще семь ранены. За рулем машины спецслужб находился посторонний человек. Правоохранительные органы выясняют, каким образом угонщику удалось украсть автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU