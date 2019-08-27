В Арктике открыли пять новых островов

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-27T16:22:42+03:00

За островами в Арктике теперь и не уследишь! Фото Сергея Горшкова предоставлено пресс-службой национального парка "Русская Арктика"

Впервые эти земли были обнаружены в 2016 году

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Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Карском море.

- Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли, в районе ледника Вылки (Нансена), - передает ТАСС.

Впервые эти острова были замечены на снимках, сделанных из космоса, в 2016 году. Однако тогда они были полностью покрыты льдом, что не давало ученым совершить экспедицию. Сейчас, когда ледники полностью растаяли, гидрографам удалось высадиться на островах и провести там топографическую съемку. Площадь самого большого из островов составила 54 тысячи квадратных метров, а самого маленького – всего 900.

За последние три года ученые обнаружили уже более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

ИСТОЧНИК KP.RU