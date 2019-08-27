2019-08-27T16:22:42+03:00
В мире

В Арктике открыли пять новых островов

Впервые эти земли были обнаружены в 2016 году
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
За островами в Арктике теперь и не уследишь! Фото Сергея Горшкова предоставлено пресс-службой национального парка "Русская Арктика"За островами в Арктике теперь и не уследишь! Фото Сергея Горшкова предоставлено пресс-службой национального парка "Русская Арктика"
Изменить размер текста:

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Карском море.

- Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли, в районе ледника Вылки (Нансена), - передает ТАСС.

Впервые эти острова были замечены на снимках, сделанных из космоса, в 2016 году. Однако тогда они были полностью покрыты льдом, что не давало ученым совершить экспедицию. Сейчас, когда ледники полностью растаяли, гидрографам удалось высадиться на островах и провести там топографическую съемку. Площадь самого большого из островов составила 54 тысячи квадратных метров, а самого маленького – всего 900.

За последние три года ученые обнаружили уже более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уральские авиалинии» выпустили футболки в честь севшего в поле А321, правда, с ошибками
Персональные данные почти всех сотрудников РЖД утекли в сеть
Эрдоган одобрил предложение Рогозина отправить на МКС турецкого астронавта
Паоло Коэльо извинился перед французским народом за слова президента Бразилии о жене Макрона
Пенсионерам-льготникам оплатят проезд по стране даже на отдых за границей
Россия сможет поставлять говядину в Бразилию: доступ на рынок получали четыре года
На администрацию Трампа подали в суд из-за постановления о мигрантах
Секретарь СНБО Украины провел деловую встречу с Джоном Болтоном
Более 20 вузов и институтов должны вернуть неосвоенные миллионы
Модель обвила кошку в рассылке своих обнаженных фото
Макрон заявил о том, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
Видео полета МС-21 на МАКС-2019: Самолет впервые поднялся в небо на глазах у публики
В школы предлагают вернуть бесплатные обеды
Жертвами ДТП с двумя авторикшами в Индии стали 16 человек
Россияне назвали «Т-34» и «Движение вверх» самыми удачными отечественными фильмами последних лет
Lada стала самым популярным автомобилем на Украине
Многодетная мать впала в кому после укуса комара
ТАСС выпустило маркированный конверт к своему 115-летию
Зеленский предложил Алексея Гончарука в качестве нового премьер-министра Украины