2019-08-27T16:32:24+03:00
Общество

Паоло Коэльо извинился перед французским народом за слова президента Бразилии о жене Макрона

Бразильский писатель назвал поведение Жаира Болсонару истерическим
Юлия САЛЬНИКОВА
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Писатель принес извинения за слова президента БразилииПисатель принес извинения за слова президента БразилииФото: Википедия
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Пауло Коэльо принес извинения Франции от лица всех бразильцев. Поводом послужило сообщение в соцсетях президента Бразиии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью первой леди Франции Брижит Макрон.

Писатель опубликовал в Twitter видеопослание своим «французским друзьям»:

- Я снял видео, чтобы извиниться за возникший кризис, - сказал Коэльо.

Он назвал поведение бразильского президента истерическим по отношению к французскому лидеру и его супруге. Состояние Болсонару он объяснил тем, что в стране продолжаются пожары в Амазонии, и у администрации страны «нет никаких аргументов, они могут только оскорблять».

Сложности в отношениях между французским и бразильским президентами возникли во время саммита G7. Макрон призвал участников «Семерки» помощь в тушении лесов Амазонии. Напомним, количество пожаров в этом году увеличилось на 80 процентов по сравнению с прошлым годом. Бразильские власти даже вызвали послов из отпусков, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако, от помощи стран-участниц G7 Болсонару отказался и раскритиковал Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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