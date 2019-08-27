Паоло Коэльо извинился перед французским народом за слова президента Бразилии о жене Макрона
Пауло Коэльо принес извинения Франции от лица всех бразильцев. Поводом послужило сообщение в соцсетях президента Бразиии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью первой леди Франции Брижит Макрон.
Писатель опубликовал в Twitter видеопослание своим «французским друзьям»:
- Я снял видео, чтобы извиниться за возникший кризис, - сказал Коэльо.
Он назвал поведение бразильского президента истерическим по отношению к французскому лидеру и его супруге. Состояние Болсонару он объяснил тем, что в стране продолжаются пожары в Амазонии, и у администрации страны «нет никаких аргументов, они могут только оскорблять».
Сложности в отношениях между французским и бразильским президентами возникли во время саммита G7. Макрон призвал участников «Семерки» помощь в тушении лесов Амазонии. Напомним, количество пожаров в этом году увеличилось на 80 процентов по сравнению с прошлым годом. Бразильские власти даже вызвали послов из отпусков, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако, от помощи стран-участниц G7 Болсонару отказался и раскритиковал Макрона.
ИСТОЧНИК KP.RU