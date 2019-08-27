«Уральские авиалинии» выпустили футболки в честь севшего в поле А321, правда, с ошибками

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-27T16:58:44+03:00

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В изображении на футболках, посвященным аварийной посадке А321 на кукурузном поле, нашли ошибки. Пользователи соцсетей заметили, что на футболке напечатан совершенно другой самолет. А еще у него выпущено шасси, хотя известно, что пилоты «Уральских авиалиний» сажали самолет в кукурузное поле без них, потому воздушное судно скользило по земле и в этом ЧП удалось избежать человеческих жертв.

Авиакомпания разместила на своей официальной странице в инстаграм пост с фотографией футболок, линию запустили «по многочисленным просьбам».

- Первому заказавшему мы также отправим початок кукурузы с того самого поля, где приземлился наш Airbus A321, - гласит подпись к фото.

Пользователи сети отреагировали неоднозначно:

- Маркетинг - дело хорошее. Но этот с «душком», однако. И стёб над пассажирами и экипажем, и способ заработать на хайпе, - писали комментарии люди.

- Дмитрию (бортпроводнику, который произнес знаменитую фразу – прим.ред.) следует запатентовать фразу и получать за это деньги.

Хотя многие заинтересовались предложением и уже просят расширить размерный ряд.

ИСТОЧНИК KP.RU