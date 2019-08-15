«В самолете была гробовая тишина, я боялся сказать, что горят двигатели»: пассажир о приземлении А321 в кукурузу

«Второе рождение», «чудесное спасение» - сегодняшнюю посадку самолета Москва-Симферополь в кукурузном поле в соцсетях называют так. А что было в тот самый момент на борту? Как готовились к посадке пассажиры, что чувствовали? «КП» рассказал москвич Борис Швайгер, у которого место в самолете было возле окошка, за которым были видны искры из двигателя.

- История такая, что я купил не тот билет. Мы с другом должны были вылетать вечером, но я что-то не то нажал на сайте и купил билет на утро. Фактически я вообще не должен был лететь этим рейсом. Сейчас у меня друг в «Жуковском», мы должны были вместе лететь, - говорит Борис Швайгер.

Но получилось, как в кино. Борис купил билет в самолет, в котором не должен был лететь. Как обычно, выбрал кресло ориентировочно возле двигателя, чтобы смотреть на него во время полета. Поставил под ноги рюкзак, чемодан сдал в багаж. И полетели. Тяги не было изначально при отрыве от земли. Были какие-то хрипящие звуки. Стюардессы куда-то растворились. Пассажиры смотрели друг на друга, в надежде прочитать в чужих глазах, что все в порядке, что так должно быть.

Борис полон решительности добраться до Крыма. Фото: Борис ШвайгерФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726086" frameborder="0"></iframe> Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета.

- В самолете стояла гробовая тишина. О посадке не говорили. Все понимали, что происходит. Самолет снижался, земля была близко. Я боялся даже сказать, что вижу искры из двигателей, они горели. Секунды решали все. И я же специально беру место возле двигателя, чтобы сказать, если что-то такое увижу. Но в реальности не стал звать кого-то, разводить панику. Я понимал, что самолет падает и бежать к стюардессе небезопасно – лучше остаться на месте. Но мы приземлились. Люди в панике сами открыли одну дверь. Появились надувные трапы, экипаж снова появился, спускались женщины с детьми, - вспоминает Швайгер.

Уже за бортом самолета люди искали друг друга. И стремились отойти подальше – опасались, что самолет взорвется. Борис Швайгер вспомнил, что забыл в самолете телефон, вернулся. Стюардесса по-человечески пустила на борт.

Пассажиры самолета отмечают хладнокровие и мастерство экипажа лайнера. Фото: Борис ШвайгерФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я пытался многим дозвониться: другу, жене, сестре, отцу. Но рано утром все спали, - рассказывает Борис. - Минут 15 паника, страх и осознание ситуации. Потом вышел пилот, сказал, что в 300 метрах аэропорт, показал направление, куда нам надо идти по кукурузному полю. И мы друг за другом пошли. Слышал, как мама сыну говорила, что ему будет что рассказать 1 сентября в школе. Думаю, что она пыталась бодрить сына, не нагнетать.

Паники не было, матери как могли успокаивали своих чад. Фото: Борис Швайгер

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

После вынужденной посадки пассажиры отправились по кукурузному полю к дороге. Фото: Борис Швайгер

Тем временем навстречу ехали пожарные машины, «скорые помощи». Кого-то усаживали в них, кому-то помогали на месте. Уже в аэропорту люди сами организовали «консультационную группу» и решали, что делать дальше. Позже всем раздали воду. Кто-то сам подходил к психологам – им оказывали поддержку. Но шли за помощью не все. Потом вышли сотрудники авиакомпании, предложили еду.

Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье. Фото: Борис Швайгер

Часть людей сразу же отказалась лететь в этот день – им вернули деньги. Некоторые столкнулись с тем, что документы в сумках, а сумки в самолете. Оформить вылет не удавалось. Пришлось просто ждать.

- В авиакомпании нам сказали, что была просто «отмена рейса», а не крушение самолета. Сейчас обстановка стабилизировалась, видимо, всем все объяснили. Теперь мы под «Домодедово» в пансионате, ждем рейс. Багаж обещают доставить по адресам, кому куда нужно – в Москве, в Симферополе, - говорит Борис Швайгер.

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