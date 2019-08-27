На Украине завели уголовное дело против члена Рады Парубия по сожжению людей в Одессе
Ранее юрист Андрей Портнов подал в Госбюро расследований заявление о якобы совершении спикером Рады нескольких преступлений
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Украинское Государственное бюро расследований завело уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.
Его обвиняют в причастности к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Ранее юрист Андрей Портнов подал в Госбюро расследований заявление о якобы совершении спикером Рады нескольких преступлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU