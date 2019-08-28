2019-08-28T01:54:07+03:00
В мире

В китайском зоопарке обезьяна попыталась сбежать, разбив стекло камнем

Правда, когда оно треснуло, примат испугался и убежал
Мария ИГНАТЬЕВА
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В одной из китайских провинций в зоопарке обезьяна попыталась сбежать из вольера. Она била камнем по толстому стеклу, пока то не треснуло. Однако покидать загон животное не спешило. Услышав треск, примат отскочил от ограждения и с криками отпрыгнул в сторону.

Кадры случившегося успели заснять и выложить в социальные сети посетители зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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