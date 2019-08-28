Илон Макс сообщил об успешном испытании аппарата Starhopper
Он поднялся в воздух, а потом плавно спустился на стартовую площадку
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Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил о успешном проведении испытания аппарата Starhopper, который разработан и принадлежит его организации. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, прикрепив к посту видео.
На кадрах видно, что прототип плавно поднимается в воздух, а затем аккуратно опускается на стартовую площадку. Полет длился чуть меньше одной минуты. А проходили испытания в американском штате Техас в районе Бока-Чика, где расположен новый пусковой комплекс SpaceX.
ИСТОЧНИК KP.RU