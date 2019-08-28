Российским учителям разрешили публиковать в соцсетях фото в купальниках
Правила поведения педагогов в интернете занесли в кодекс этики работников образовательных учреждений
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Профсоюза работников образования разработали вместе со специалистами из Минпросвещения составили новый типовой кодекс этики поведения педагогических работников. Из него следует, что теперь учителям разрешено выкладывать в соцссети фотографии, на которых они запечатлены в купальнике.
Отмечается, что согласно новым правилам, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей». Как сообщают «Известия». Кодекс уже направили региональным властям.
ИСТОЧНИК KP.RU