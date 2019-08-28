2019-08-28T06:01:43+03:00
Общество

Российским учителям разрешили публиковать в соцсетях фото в купальниках

Правила поведения педагогов в интернете занесли в кодекс этики работников образовательных учреждений
Мария ИГНАТЬЕВА
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Профсоюза работников образования разработали вместе со специалистами из Минпросвещения составили новый типовой кодекс этики поведения педагогических работников. Из него следует, что теперь учителям разрешено выкладывать в соцссети фотографии, на которых они запечатлены в купальнике.

Отмечается, что согласно новым правилам, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей». Как сообщают «Известия». Кодекс уже направили региональным властям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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