Российским учителям разрешили публиковать в соцсетях фото в купальниках

СЕГОДНЯ 06:01 2019-08-28T06:01:43+03:00

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Профсоюза работников образования разработали вместе со специалистами из Минпросвещения составили новый типовой кодекс этики поведения педагогических работников. Из него следует, что теперь учителям разрешено выкладывать в соцссети фотографии, на которых они запечатлены в купальнике.

Отмечается, что согласно новым правилам, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей». Как сообщают «Известия». Кодекс уже направили региональным властям.

ИСТОЧНИК KP.RU