Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовик несколькими часами ранее отстыковался от МКС
Изменить размер текста:
Американская компания основанная Илоном Маском SpaceX сообщила об успешном приводнении грузового космического корабля Dragon в Тихом океане. От Международной космической станции он отстыковался несколькими часами ранее.
- Успешное приводнение корабля Dragon подтверждено, сообщили в компании Маска.
Корабль совершил спуск на парашюте примерно в 570 километрах юго-западнее берегов Калифорнии. Это произошло в 23:22 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU