2019-08-28T06:58:06+03:00
Общество

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского кремля
Мария ИГНАТЬЕВА
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Православные христиане по всему миру 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Накануне церковного праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Всенощное бдение в Храме Христа Спасителя. На саму дату также назначены мероприятия.

- 28 августа в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, - сообщили в пресс-служба патриарха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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