В Пекине провели показательное уничтожение 180 "поддельных" такси
Автомобили были окрашены в цвета компаний-перевозчиков, но нелегально использовались частниками
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В Пекине состоялась масштабная показательная акция по уничтожению 180 "поддельных" такси. Речь идет об автомобилях, окрашенных в стандартные цветы таксомоторных компаний, но используемых частными водителями для нелегальных перевозок.
Все они были уничтожены тяжелой строительной техникой на одной из штрафных стоянок города.
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ИСТОЧНИК KP.RU