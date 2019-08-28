2019-08-28T09:54:04+03:00
В мире

В Пекине провели показательное уничтожение 180 "поддельных" такси

Автомобили были окрашены в цвета компаний-перевозчиков, но нелегально использовались частниками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Пекине состоялась масштабная показательная акция по уничтожению 180 "поддельных" такси. Речь идет об автомобилях, окрашенных в стандартные цветы таксомоторных компаний, но используемых частными водителями для нелегальных перевозок.

Все они были уничтожены тяжелой строительной техникой на одной из штрафных стоянок города.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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