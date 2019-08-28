Косачев: сенаторам США было отказано в визе из-за американских санкций

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-28T10:29:28+03:00

Российский дипломат сообщил, что Москва готова отказаться от стоп-листа после того, как Вашингтон ликвидирует свои списки

Изменить размер текста: A A

Американским сенаторам Крису Мерфи и Рону Джонсону было отказано во въездной российской визе, поскольку они находятся в стоп-листе из-за введённых персональных санкций против российских парламентариев. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев.», - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что Москва готова ликвидировать эти списки, как только будут ликвидированы американские.

Косачев подчеркнул, что Россия всегда выступает за диалог, но с российской стороной «не надо разговаривать через пропагандистские мегафоны» и «устраивать политические шоу там, где нужно просто кропотливо работать».

«А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя - хотя бы держите удар, коллеги. Мы – держим», - заключил дипломат.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Рон Джонсон сообщил о том, что ему было отказано в российской визе, позже то же самое произошло с его коллегой от Демократической партии Крисом Мерфи. По их словам, они собирались посетить Москву в составе делегации конгресса, в то время как «российское правительство продолжает изолировать свою страну»

ИСТОЧНИК KP.RU