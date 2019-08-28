2019-08-28T11:21:37+03:00
Политика

Парламентарии предложили провести референдум о переходе на четырехдневку

В Госдуме считают, что сами россияне должны распорядиться протяженностью рабочей недели
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме предлагают россиянам поучаствовать в обсуждении 4-ж=дневной рабочей неделиВ Госдуме предлагают россиянам поучаствовать в обсуждении 4-ж=дневной рабочей неделиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В России могут провести референдум по вопросу о переходе на четерхдневную рабочую неделю. С идеей выступил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

Свое обращение он направил главе Минтруда Максиму Топилину. По мнению депутата, референдум или общефедеральный соцопрос помогут выявить мнение большинства. А еще можно провести эксперимент: ввести сокращенную неделю в ряде регионов и посмотреть что из этого получится, сообщает News.ru.

В любом случае, полученные результаты помогут оценить реализацию идеи в масштабах всей страны. Положительно к сокращению рабочей недели относится и Дмитрий Медведев. 23 августа он допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.

— Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили, — подчеркнул председатель Правительства РФ.

Сейчас над этим вопросом работает Министерство труда. До 30 сентября ведомство должно озвучить свою позицию. А вот медики уже высказались по данной ситуации: многие уверены, что увеличится нагрузка на работника, а значит могут усугубиться многие заболевания.

У психологов своя позиция - дополнительный выходной даст возможность заниматься с детьми, проводить время с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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