2019-08-28T11:48:27+03:00
Политика

Глава МИД Ирана: Тегеран не желает роста напряженности в регионе

Джавад Зариф обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Ирана Джавад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Иранские власти не стремятся к увеличению напряженности на Ближнем Востоке и не хотят этого. Такое заявление министр иностранных дел республики Джавад Зариф сделал на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Иокогаме.

При этом он подчеркнул, что у всех стран должна быть возможность пользоваться естественными правами на основе международного права. Глава японского правительства, в свою очередь, пообещал, что Токио продолжит прикладывать дипломатические усилия для стабилизации ситуации в регионе, передает NHK.

Напомним, что обстановка на Ближнем Востоке вновь накалилась после того, как Иран задержал нефтяной танкер под флагом Британии. После этого в Ормузский пролив выдвинулись корабли Соединенного Королевства и США. Они обеспечивают безопасный проход торговых судов в данном регионе.

Сайт kp.ru писал, что ситуация накаляется также введенными в отношении Тегерана американскими санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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