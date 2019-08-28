В России назвали село в честь Ахмата Кадырова

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-28T13:23:59+03:00

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Село Центарой Чеченской Республики официально переименовано в село Ахмат-Юрт, сообщил сегодня, 28 августа, Росреестр.

Центарой - родовое село Кадыровых, в частности там родился нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров. Решение о переименовании было принято на сходе местных жителей в мае 2019 года.

«Свою инициативу жители считают данью памяти своему односельчанину − первому Президенту Чеченской Республики, Герою России, видному религиозному и политическому деятелю Ахмату Абдулхамировичу Кадырову за его заслуги перед народом Чеченской Республики», - информирует Росреестр.

Ранее в этом году в Казахстане переименовали столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента государства Нурсултана Назарбаева. Его имя с 2017 года носит и международный аэропорт Астаны.

ИСТОЧНИК KP.RU