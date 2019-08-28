Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-28T14:52:42+03:00

В МИД РФ заявили, что Кабул пока не в состоянии действовать самостоятельно

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Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана, поскольку республика еще не в состоянии самостоятельно бороться с террористической угрозой. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, подобная помощь должна оказываться без каких-либо двойных стандартов. Особенно это касается борьбы с одной из крупнейших террористических организаций ИГ, которая запрещена в России.

"Есть беспокоящие сообщения, которые давно уже появились и не исчезают, о том, что некоторые наши западные коллеги проявляют двойные стандарты в отношении этой запрещенной СБ террористической группировки, пытаются использовать их для достижения своих односторонних геополитических задач в Афганистане", - сказал Лавров.

При этом он напомнил, что сейчас боевики все больше "расползаются" по другим странами из Ливии, Сирии и Ирака, пытаются создать плацдарм для проецирования своей деятельности на Центральную Азию, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году исполнилось 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. К этой круглой памятной дате Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы под общим названием "Ограниченный контингент".

ИСТОЧНИК KP.RU