Минобороны России обнародовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане

СЕГОДНЯ 01:59 2019-02-15T02:23:16+03:00

Вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1988 года, а полностью завершился 15 февраля 1989 года Фото: REUTERS

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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана министерство обороны России опубликовало на своем официальном сайте уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО.

Новый документальный проект под названием «Ограниченный контингент» людей долга и чести» приурочен к 15 февраля, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Как уточняет пресс-служба оборонного ведомства, проект раскрывает историю воинских частей, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане, а также рассказывает о подвигах и совершивших их героях.

Среди представленных в разделе документов – электронные версии исторических формуляров 149-го гвардейского и 181-го мотострелковых полков, а также 122-го стрелкового полка, боевой путь которых начался еще в годы Великой Отечественной войны.

«Из рассекреченных документов, открывающих данный раздел, посетители смогут узнать о целях и задачах, стоявших перед ограниченным контингентом советских войск в Демократической Республике Афганистан, о захвате военнослужащими советской армии важных документов, крупных складов вооружения и боеприпасов, а также о награждении отличившихся советских воинов», - рассказали в Минобороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU