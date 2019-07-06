2019-07-06T15:26:01+03:00
Происшествия

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети Афганистана

Боевики заявили, что в результате инцидента пострадали 40 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Боевики заявили, что в результате инцидента пострадали 40 человек.Боевики заявили, что в результате инцидента пострадали 40 человек.Фото: REUTERS
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Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ*) взяла на себя ответственность за взрыв в одной из мечетей на востоке Афганистана, в результате которого пострадал по меньшей мере 21 человек

Как сообщает агентство Reuters, именно ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрыв 5 июля во время пятничной молитвы. Группа боевиков заявила, что в результате взрыва пострадали 40 человек.

Напомним, взрывное устройство сработало в мечети города Газни, который является административным центром одноименной провинции на востоке страны. Ранее, в начале июня, в той же провинции террорист-смертник на заминированной машине врезался в автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов, тогда погибли восемь полицейских, девять получили ранения.

Стоит отметить, что целью Исламского государства* часто становится шиитское меньшинство Афганистана, которое туристическая организация называет «отступниками».

*запрещена в РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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