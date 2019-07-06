ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети Афганистана
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ*) взяла на себя ответственность за взрыв в одной из мечетей на востоке Афганистана, в результате которого пострадал по меньшей мере 21 человек
Как сообщает агентство Reuters, именно ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрыв 5 июля во время пятничной молитвы. Группа боевиков заявила, что в результате взрыва пострадали 40 человек.
Напомним, взрывное устройство сработало в мечети города Газни, который является административным центром одноименной провинции на востоке страны. Ранее, в начале июня, в той же провинции террорист-смертник на заминированной машине врезался в автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов, тогда погибли восемь полицейских, девять получили ранения.
Стоит отметить, что целью Исламского государства* часто становится шиитское меньшинство Афганистана, которое туристическая организация называет «отступниками».
*запрещена в РФ организация
ИСТОЧНИК KP.RU