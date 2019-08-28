Зеленский выступил за присоединение США к «Нормандскому формату»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-28T16:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Киев был бы рад присоединению Вашингтона к «Нормандскому формату». Соответствующие заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Киеве в среду, 28 августа.

«Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату"», - сказал украинский лидер.

Ранее в Кремле сообщили о возобновление переговоров в «Нормандском формате» и за начала диалога выступают лидеры России, Украины, Франции и Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде всего должна состоятся экспертная оценка, которая должна показать результативность договоров.

Напомним, в начале июля, Зеленский на своей странице в Facebook предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории в Минске, чтобы обсудить «чей Крым, кого там нет на Донбассе» в компании с лидерами Соединённых Штатов, Великобритании, Германии и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU