Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов
Новый российский корабль "Федерация", который придет на смену "Союзу" и "Прогрессу", будет рассчитан на высоких космонавтов. Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
- Новый корабль уже с расширенными антропометрическими данными. Только я боюсь, что вы вывод сделаете неправильный, что это под генерального директора расширили, - приводит его слова Интерфакс.
Дмитрий Рогозин, действительно накануне пошутил, что не сможет полететь в космос из-за очень высокого роста. Новый усовершенствованный корабль предоставит ему эту возможность.
По словам Власова, космонавты в принципе становятся выше, поэтому конструкторам необходимо расширять антропометрические допуски.
Сейчас космический корабль "Федерация" находится в разработке. Он будет использоваться для доставки грузов и людей на околоземную орбиту и к Луне. Экипаж корабля будет насчитывать до четырех человек.
ИСТОЧНИК KP.RU