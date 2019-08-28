Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-28T16:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый российский корабль "Федерация", который придет на смену "Союзу" и "Прогрессу", будет рассчитан на высоких космонавтов. Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

- Новый корабль уже с расширенными антропометрическими данными. Только я боюсь, что вы вывод сделаете неправильный, что это под генерального директора расширили, - приводит его слова Интерфакс.

Дмитрий Рогозин, действительно накануне пошутил, что не сможет полететь в космос из-за очень высокого роста. Новый усовершенствованный корабль предоставит ему эту возможность.

По словам Власова, космонавты в принципе становятся выше, поэтому конструкторам необходимо расширять антропометрические допуски.

Сейчас космический корабль "Федерация" находится в разработке. Он будет использоваться для доставки грузов и людей на околоземную орбиту и к Луне. Экипаж корабля будет насчитывать до четырех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU