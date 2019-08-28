2019-08-28T16:23:23+03:00
Наука

Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов

Там поместится и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Новый российский корабль "Федерация", который придет на смену "Союзу" и "Прогрессу", будет рассчитан на высоких космонавтов. Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

- Новый корабль уже с расширенными антропометрическими данными. Только я боюсь, что вы вывод сделаете неправильный, что это под генерального директора расширили, - приводит его слова Интерфакс.

Дмитрий Рогозин, действительно накануне пошутил, что не сможет полететь в космос из-за очень высокого роста. Новый усовершенствованный корабль предоставит ему эту возможность.

По словам Власова, космонавты в принципе становятся выше, поэтому конструкторам необходимо расширять антропометрические допуски.

Сейчас космический корабль "Федерация" находится в разработке. Он будет использоваться для доставки грузов и людей на околоземную орбиту и к Луне. Экипаж корабля будет насчитывать до четырех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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