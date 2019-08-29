Число погибших при атаке на бар в Мексике возросло до 28

СЕГОДНЯ 04:57 2019-08-29T05:10:53+03:00

Число жертв нападения на бар в городе Коацакоалькос в штате Веракрус возросло до 28 Фото: REUTERS

В больницах остаются девять пострадавших с ожогами

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Число жертв нападения на бар в мексиканском городе Коацакоалькос (штат Веракрус) возросло до 28 человек, передает газета El Financiero со ссылкой на генерального прокурора региона Хорхе Винклера Ортиса. Ранее сообщалось о 23 погибших.

В городских больницах остаются девять пострадавших с ожогами, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздно вечером во вторник, 27 августа, неизвестные сначала обстреляли открыли огонь по зданию заведения, а потом стали забрасывать внутрь бара бутылки с зажигательной смесью, в результате вспыхнул сильный пожар.

Правоохранительные органы штата разыскивают участников нападения, но пока никого не задержали. По одной из версий следователей, за этой атакой может стоять наркокартель «Новое поколение Халиско».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что виновных найдут и накажут по всей строгости закона.

ИСТОЧНИК KP.RU