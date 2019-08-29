В Москве скончался актер сериала "Глухарь" Александр Числов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-29T12:07:34+03:00

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29 августа в 33-ей московской больнице скончался российский актер Александр Числов. Ему было 54 года. Трагическую новость сообщил близкий друг артиста Денис Сердюков.

- Друг мой, Саня, Саша Числов... Слезы душат... Мы не прощаемся... Мы расстаёмся лишь на время... Ты в лучшем мире. Верю. До свидания, родной мой RIP, - написал он в своем Facebook.

16 августа Числов почувствовал затруднения с дыханием. Его сразу же доставили в больницу. Медики диагностировали запущенную пневмонию, которую артист никак не хотел лечить и несколько раз отказывался от госпитализации.

Незадолго до этого в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым актер Борис Реутов рассказал о последних днях жизни Числова. Актер опасался, что ему в пищу подкладывают запрещенные препараты, стараясь его отравить. Из-за этого он совсем перестал есть и находился в голодовке 10 дней. Это сильно ухудшило здоровье Числова. Перед госпитализацией он выглядел ужасно - плохо дышал, а одна нога сильно опухла. По словам родственников, мысли об отравлении появились у артиста из-за психических проблем.

Александр Числов исполнил множество эпизодических ролей в самых разных фильмах. Среди них "Братья Карамазовы", "Самый лучший фильм - 2" и "Легенда №17", сериале "Глухарь".

ИСТОЧНИК KP.RU