МИД Белоруссии подтвердил визит Джона Болтона в Минск

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-29T12:34:05+03:00

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В четверг, 29 августа, в Минск с официальным визитом прибудет помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

«Сегодня, двадцать девятого августа 2019 года состоится визит в Республику Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона», - сказал Глаз.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства сообщил, что запланирована встреча помощника Трампа на высшем уровне и переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Ранее в посольстве Соединённых Штатов в Белоруссии назвали цели визита американского политика в Минск. Болтон намерен обсудить с белорусскими коллегами вопросы региональной безопасности и выразить поддержку независимости республики. Незадолго до этого появилась информация, что помощник американского лидера также встреться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

ИСТОЧНИК KP.RU