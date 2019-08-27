Лукашенко встретится с Болтоном на текущей неделе

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-27T13:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Минск

Агентство Reuters со ссылкой на администрацию белорусского лидера сообщает, что встреча состоится не раньше четверга, 29 августа. На данный момент точные дата и формат не определены.

Напомним, ранее журнала Foreign Policy сообщил, что Болтон посетит Белоруссию в течении текущий недели без уточнения целей визита. Помощник Трампа станет самым высокопоставленным представителем Соединённых Штатов среди тех, кто посещал страну за последние два десятилетия.

Как писал ранее сайт kp.ru, 27 августа Болтон прибыл в Киев, где у него запланирован ряд официальных встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU