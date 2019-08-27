2019-08-27T13:38:34+03:00
В мире

Лукашенко встретится с Болтоном на текущей неделе

Помощник Трампа приедет в Минск
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лукашенко проведет встречу с БолтономЛукашенко проведет встречу с БолтономФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Минск

Агентство Reuters со ссылкой на администрацию белорусского лидера сообщает, что встреча состоится не раньше четверга, 29 августа. На данный момент точные дата и формат не определены.

Напомним, ранее журнала Foreign Policy сообщил, что Болтон посетит Белоруссию в течении текущий недели без уточнения целей визита. Помощник Трампа станет самым высокопоставленным представителем Соединённых Штатов среди тех, кто посещал страну за последние два десятилетия.

Как писал ранее сайт kp.ru, 27 августа Болтон прибыл в Киев, где у него запланирован ряд официальных встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский предложил Алексея Гончарука в качестве нового премьер-министра Украины
Макрон: Европа должна глубоко переосмыслить отношения с Москвой
ЦБ и Минфин представят новую систему пенсионных накоплений
Средний возраст россиян-автовладельцев составил 37 лет
После инфаркта Петру Мамонову назначили вторую операцию
Борисов рассказал о предстоящем серийном выпуске самолета МС-21
На авиавыставке МАКС президент Турции оценил новый российский истребитель Су-57
Поработал - поспи: каждый пятый работодатель в России поддерживает идею введения сиесты
СК возбудил новое уголовное дело против экс-министра Абызова
Евгения Медведева ответила на критику Татьяны Тарасовой о своих показательных программах
"Половину работы не показывают": Евгения Медведева учит японский язык, но не хочет пока на нем говорить
Второй детский технопарк открылся на Вологодчине
Евгения Медведева: Тренеры назвали новую программу лучшей в карьере
Евгения Медведева: В Канаде я очень скучаю по России. Сильно. Все мои близкие остались тут
Болтон прибыл в Киев с официальным визитом
В РСТ назвали условие, при котором полеты в Грузию возобновятся
В Россию запретили ввозить вещества, разрушающие озоновый слой
В министерстве юстиции обжалуют решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Белуха на камеру доказала превосходство над людьми
Власти Сирии начали восстанавливать инфраструктуру Ха-Шейхуна