Жертвами наводнений в Марокко стали не менее семи человек

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-29T13:06:40+03:00

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По меньшей мере семь человек погибли в результате наводнений в регионе Тарудант на юге Марокко. Реки вышли из берегов в среду, 28 августа, после того, как на страну обрушились обильные дожди.

Согласно данным местных властей, несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются, передает газета Hespress.

Сайт kp.ru писал, что ранее ливни обрушились на Турцию, что также привело к наводнениям. В Стамбуле было прервано железнодорожное и паромное сообщение, серьезно затруднено движение наземного транспорта. Подвальные помещения большинства зданий оказались затоплены. Также погиб по меньшей мере один человек. Жертвой стал пожилой мужчина. Его тело обнаружили на подземной парковке.

Похожая ситуация наблюдалась несколько недель назад в Индии. Там тоже не обошлось без погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU