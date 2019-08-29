СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-29T13:22:41+03:00

С 2008 года певица больше не выступала из-за проблем со здоровьем Фото: EAST NEWS

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28 августа в Париже скончалась Нэнси Холлоуэй, джазовая, соул и поп певица американского происхождения. Она умерла на 87 году жизни в собственном доме. Эту информацию сообщил её попечитель Кристоф Мути.

Нэнси Холлоуэй родилась в городе Кливленд, штат Огайо. В конце 1950-х она стала известной европейской певицей, исполнявшей песни в стиле джаз и соул. Влюбившись во Францию, она переехала в Париж и жила здесь вплоть до самой смерти более 50 лет, сообщает Le Figaro.

В начале своей карьеры певческой Нэнси Холлоуэй выступала в популярных парижских джазовых клубах Mars Club и Blue Note. Став известной исполнительницей, она гастролировала по Европе и Ближнему Востоку. Её талант нашел отражение и в кинематографе. С её участием было снято несколько художественных фильмов, в одном из которых она сыграла саму себя.

С 2008 года певица больше не выступала из-за проблем со здоровьем, уточнил Кристоф Мути.

Самый известный хит в ее исполнении - T'en va pas comme a (Не уходи так).

Nancy Holloway - T'en va pas comme a (1963).Умерла Нэнси Холлоуэй легендарная джазовая певица

ИСТОЧНИК KP.RU