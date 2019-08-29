В МИД Белоруссии объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-29T13:57:07+03:00

В Минске не оценили тот факт, что Варшава не пригласила Россию, Казахстан и ряд других стран на памятные мероприятия

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Освобождение Европы от фашистских захватчиков и разгром нацисткой Германии стали возможны лишь благодаря героическим усилиями многонациональной армии СССР, а потому разделять вклад стран бывших советских республик в эту победу неверно.

Такое заявление сделал пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя отказ президента страны Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Сайт kp.ru писал, что польские власти не пригласили Россию, Казахстан и ряд стран Центральный Азии на это событие. Причиной якобы стал тот факт, что государства не состоят в Евросоюзе и "Восточном партнерстве".

"Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход", - сказал Глаз, призвав не заниматься "конспирологией".

Он также напомнил, что от Белоруссии на мероприятиях в Варшаве будет присутствовать посол, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU