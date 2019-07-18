В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-18T16:59:06+03:00

В Польше подтвердили отказ позвать президента России Владимира Путина на годовщину Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что руководство страны не пригласило президента России Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", - приводит его слова РИА Новости.

В настоящее время, по словам Сасина, подтверждается визит на мероприятия в Польше президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Кроме того, также ожидается приезд канцлера Германии Ангелы Меркель. «Будут другие лидеры», - добавил он.

Ранее замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха, как писал сайт kp.ru, заявлял, что российского лидера не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в связи с тем, что Россия не является членом Евросоюза и «Восточного партнерства».

ИСТОЧНИК KP.RU