В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что руководство страны не пригласило президента России Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", - приводит его слова РИА Новости.
В настоящее время, по словам Сасина, подтверждается визит на мероприятия в Польше президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Кроме того, также ожидается приезд канцлера Германии Ангелы Меркель. «Будут другие лидеры», - добавил он.
Ранее замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха, как писал сайт kp.ru, заявлял, что российского лидера не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в связи с тем, что Россия не является членом Евросоюза и «Восточного партнерства».
ИСТОЧНИК KP.RU