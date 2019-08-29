Лукашенко отказался в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 06:01 2019-08-29T06:08:28+03:00

По версии польских СМИ, президент Белоруссии принял такое решение из солидарности с российским коллегой

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что в Минске решили проигнорировать приглашение из-за того, что Польша не пригласила на годовщину президента России Владимира Путина, и Лукашенко отказался от поездки в знак солидарности с российским коллегой.

В министерстве иностранных дел Белоруссии эту информацию пока не комментируют.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что главу российского государства не пригласили на мероприятия по случаю юбилейной годовщины начала Второй мировой войны из-за того, что Россия не является членом Евросоюза и «Восточного партнерства».

ИСТОЧНИК KP.RU