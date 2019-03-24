СЕГОДНЯ 22:32 2019-03-24T22:32:21+03:00

Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как заявили в Варшаве, в памятных мероприятиях примут участие только члены ЕС и «Восточного партнерства»

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 марта, в Польше объяснили, почему президента РФ Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Как заявил замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха, глава нашего государства не получил приглашение, так как Россия не является членом Евросоюза и «Восточного партнерства».

«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», - сказал Муха в эфире Radio Zet.

При этом чиновник подчеркнул, что его страна никогда на объявляла Путина персоной нон грата, поэтому глава РФ может посещать республику.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, траурным мероприятиям по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в сентябре в польском Гданьске. Однако ключевого участника антигитлеровской коалиции - Россию - официальная Варшава не пригласила, зато позвала Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU