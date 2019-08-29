2019-08-29T15:45:39+03:00
Политика

В России сообщили о наработках для ответа на испытания ракет США

Глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» заявил, что ответные меры на действия Вашингтона не будут дорогостоящим
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ответ России на испытания ракет США не будет дорогостоящим. Фото: Антон Новодережкин. ТАССОтвет России на испытания ракет США не будет дорогостоящим. Фото: Антон Новодережкин. ТАСС
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Симметричный ответ Москвы на создание и испытание Вашингтоном новых ракет не будет дорогостоящим, поскольку у России есть знания и наработки в данном вопросе. Соответствующие заявление сделал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«Надо - мы ответим и не такими дорогими способами. У нас есть наработки и знания имеются. Мы в определенной степени сдерживали себя. Вы сами понимаете, какие за этим идут расходные части», - сказал он, подчеркнув, что безопасность страны будет обеспечена.

Напомним, Вашингтон испытал новую крылатую ракету, запрещенную ДРСМД. Тогда президент России Владимир Путин пообещал ответить на такие действия США «зеркально», но подчеркнул готовность к диалогу по данному вопросу. Позже на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности российский лидер дал поручение Министерству обороны и МИД РФ проанализировать американскую угрозу и разработать меры по симметричному ответу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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