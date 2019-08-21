Путин отреагировал на испытания ракет в США

21 Авг. 23:33 2019-08-21T23:33:34+03:00

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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Сауле Ниинисте высказался по поводу испытаний новой ракеты в США. Глава государства пообещал ответить на это «зеркально» и отметил, что по этому вопросу нужен диалог.

- Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера. Мы предложения по началу этого диалога уже сделали. Мы придерживаемся такой же точки зрения. Мы готовы с европейцами вести на этот счет дискуссии, с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена, - сказал российский лидер.

Он также отметил, что испытанная американцами ракета является наземной версией «Томагавка», которую «приземлили» для пусков с суши. Причем произведены они могут быть, по словам Путина, с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и в ближайшее время могут появиться в Польше.

Российский лидер добавил, что не уверен в том, что американская сторона будет информировать европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится.

- Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать, - добавил президент.

Сайт kp.ru писал ранее, что всего 18 дней прошло после официального выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности и американцы испытали новую крылатую ракету. В МИД КНР рассказали, что ракетные испытания США подтверждают истинные цели выхода из ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU