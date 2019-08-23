2019-08-23T13:08:09+03:00
Политика

Путин поручил Минобороны принять меры по симметричному ответу испытания ракет США

Российский лидер заявил, что после выхода Вашингтона из ДРСМД Москва будет обеспечивать свою безопасность в одностороннем порядке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министерство обороны России и МИД РФ должны проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями Соединенных Штатов по ракетам средней и меньшей дальности и принять меры по симметричному ответу. Соответствующие поручение дал российский президент Владимир Путин на оперативном совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

«Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», - сказал российский лидер.

На совещании Путин подчеркнул, что Россия в одностороннем порядке будет обеспечивать свою безопасность после выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом, глава государства отметил, что для укрепления международной безопасности Москва по-прежнему открыта к «равноправному и конструктивному диалогу» с Вашингтоном.

Напомним, что накануне американцы испытали новую крылатую ракету запрещенную ДРСМД. Тогда Путин пообещал ответить на такие действия США «зеркально», но также подчеркнул важность диалога по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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