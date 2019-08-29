Спикером Рады избрали главу "Слуги народа" Дмитрия Разумкова

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-29T16:37:45+03:00

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По последней информации, спикером Верховной рады Украины был избран глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Несколькими часами ранее началось рассмотрение вопросов об избрании руководства парламента.

Соответствующее решение в пользу Разумкова поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает "Укринформ".

Сообщается, что в четверг, 29 августа, новоизбранные депутаты украинского парламента принесли присягу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром обороны Андрея Загороднюка. Проект постановления, по данным парламентского сайта, зарегистрирован в Раде президентом. Ранее Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте. Текст документа пока не опубликован. Документ был обозначен как безотлагательный.

ИСТОЧНИК KP.RU