Спикером Рады избрали главу "Слуги народа" Дмитрия Разумкова
По последней информации, спикером Верховной рады Украины был избран глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Несколькими часами ранее началось рассмотрение вопросов об избрании руководства парламента.
Соответствующее решение в пользу Разумкова поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает "Укринформ".
Сообщается, что в четверг, 29 августа, новоизбранные депутаты украинского парламента принесли присягу.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром обороны Андрея Загороднюка. Проект постановления, по данным парламентского сайта, зарегистрирован в Раде президентом. Ранее Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте. Текст документа пока не опубликован. Документ был обозначен как безотлагательный.
ИСТОЧНИК KP.RU